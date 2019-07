La instal·lació del nou enllumenat del Castell de Bellver costarà 770.000 euros i suposarà un estalvi de 25% d'energia

Publicado 24/7/2019 17:01:58 CET

Menys focus i tecnologia LED en les bombetes suposaran un estalvi del 25 per cent en energia

PALMA DE MALLORCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La instal·lació del nou enllumenat del Castell de Bellver costarà un total de 931.700 euros (770.000 euros + iva) a la contracta de manteniment d'enllumenat públic de l'Ajuntament de Palma, Instal·lacions Palma Llum S.L., que començarà les obres a finals de novembre i s'espera que estiguin acabades a finals de 2019.

Així ho ha anunciat la regidora d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma, Angélica Pastor, que ha explicat que es preveu disminuir en focus --uns 32 menys que en l'actualitat-- i instal·lar tecnologia LED, elements que suposaran un estalvi energètic d'un 25 per cent.

A més, ha avançat que les llums podran canviar de color "en esdeveniments o dies molt puntuals, com el dia dels drets LGTBI o el dia de la Dona". "En principi és un color neutre, blanc, però sí que ens dóna l'opció de poder homenatjar dies assenyalats", ha expressat Pastor.

"L'enllumenat actual té més de 40 anys, encara que s'han anat fent modificacions al llarg d'aquests anys" ha explicat la regidora socialista, que ha afegit que en total s'instal·laran 165 projectors entre l'interior i l'exterior del recinte, que consumiran 127 watts, enfront dels 400 que consumien els anteriors.

"L'objectiu era reduir el nombre de projectors", ha afegit la regidora, que ha explicat que aquesta era una demanda de les entitats ciutadanes amb les quals Cort ha estat en contacte. En total, es redueixen en 32 el nombre de focus, encara que en els nous, s'instal·larà elements per protegir-los "d'actuacions vandàliques".

"És un projecte que millora el Castell de Bellver", que estarà il·luminat les 24 hores del dia i segons la regidora, el projecte "millorarà la instal·lació al costat d'altres projectes d'enllumenat del municipi".

ENLLUMENAT DE LA CATEDRAL I L'ALMUDAINA, UN DELS PROPERS PROJECTES DE CORT

En concret, el projecte d'il·luminació de la Catedral de Palma és un altre dels projectes que Cort té per millorar l'enllumenat públic de la ciutat i que inclouen alguns "canvis estètics" respecte a l'anterior projecte d'enllumenat del mateix edifici.

La regidora ha explicat que encara que no es pot entrar en molts detalls encara, la instal·lació contempla un suport per a la instal·lació d'un focus d'altura a la Catedral i una proposta per a la il·luminació de la façana de l'Almudaina, el palau proper a la Catedral.