Jarabo proposa que un de cada tres habitatges de noves promocions es destinin a lloguer social

Publicado 21/5/2019 13:02:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat d'Unides Podem a l'alcaldia de Palma, Alberto Jarabo, ha plantejat fixar una quota per a habitatge social en les noves promocions a la ciutat de mínim un 30 per cent, és a dir, que almenys una de cada tres nous habitatges es destinin a lloguer social.

El candidat ha exposat aquesta proposta durant un acte per presentar les mesures d'habitatge del seu programa, acompanyat de la número quatre de la llista, Claudia Costa. La presentació ha tingut lloc en l'entrada de l'antiga caserna militar de Son Busquets, que la formació vol dedicar a la construcció d'habitatges per a lloguer social.

"No pot ser que si a Europa hi ha un 30 per cent per a lloguer social, a Balears només tinguem un 2 per cent com a màxim", ha protestat el candidat, que ha avisat que "no es pot fer una política pública d'habitatge sense habitatges públics".

Per això, Jarabo s'ha plantejat "pressionar" des de l'Ajuntament, partint de la Llei d'Habitatge aprovada aquesta legislatura, "per obtenir habitatges buits de grans propietaris" que podrien destinar-se a lloguer social "per un termini de set anys".

També ha apostat per recuperar terrens com el de Son Busquets, que segons Costa "és l'oportunitat de començar a construir una ciutat planificada al voltant de la gent".

A més, Unides Podem vol intervenir en l'oferta immobiliària "construint o adquirint habitatges per destinar-los a lloguer assequible"; i incrementar el parc municipal d'habitatges a través de la construcció o l'adquisició en col·laboració amb l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) del Govern.

A més, amb l'objectiu de mobilitzar el parc privat d'habitatge desocupat, han plantejat impulsar un programa municipal de lloguer protegit destinat als propietaris, amb renda equivalent al d'un habitatge de protecció social, i amb millores fiscals, protecció de la renda i facilitats per a la rehabilitació. Unides Podem també ha proposat un recàrrec de l'Impost de béns Immobles sobre els habitatges buits de llarga durada i grans propietaris.

Altres mesures del programa d'Unides Podem a Palma en matèria d'habitatge són fomentar la constitució de cooperatives, crear una oficina municipal d'habitatge que actuï d'observatori; vetllar perquè l'habitatge sigui emprat com a tal i evitar "usos anòmals"; i mesures per pal·liar la pobresa energètica.