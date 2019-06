Joan Xamena (Més) no formarà part del nou consistori de Felanitx

Actualizado 1/6/2019 12:56:21 CET

El que va ser alcalde del municipi entre 2015 i 2018 renuncia a l'acta de regidor després d'haver perdut la seva coalició prop de 700 vots respecte a les passades eleccions

PALMA DE MALLORCA, 1 Juny (EUROPA PRESS) -

L'exalcalde de Felanitx, militant de Més i cap de llista de la coalició Bloc per Felanitx-APIB, Joan Xamena, ha renunciat a l'acte de regidor a l'Ajuntament i no formarà part del nou consistori, després d'haver perdut la seva coalició prop de 700 vots en els últims comicis del 26 de maig.

Segons ha publicat el polític en el seu compte de Facebook, el motiu de la seva renúncia són "els mals resultats en les passades eleccions". "Em sento responsable, com a cap de llista, de la pèrdua de vots", ha comentat el de Felanitx en el seu compte privat.

"A cap moment, cap membre del Bloc per Felanitx m'ha demanat la dimissió. Ha estat una decisió personal molt meditada", ha aclarit Xamena.

D'altra banda, el polític ha destacat que se sent orgullós d'haver aconseguit "molts assoliments" per Felanitx, com "la reobertura de l'Hospici, l'expropiació del Sindicat, la construcció dels dos primers aparcaments, la Via Verda de Portocolom, l'empedrat del Castellet o l'aprovació definitiva del Pla Especial del Centre", ha enumerat Xamena.

Maria Mesquida Artigues, que anava en el número 4 en la llista, passarà a formar part ara del consistori com a regidora. A ella, Xamena ha dedicat també unes paraules: "facilitarà una renovació generacional dins del partit, que crec que és necessària".

Finalment, ha volgut deixar clar que la renúncia, a cap moment, "dificultarà la possible reedició del pacte, tot el contrari".