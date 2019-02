Jorge Campos creu que Antoni Camps és "un exemple de coherència" perquè "sempre ha defensat els mateixos valors"

Publicado 26/2/2019 12:40:48 CET

El president de Vox a Balears, Jorge Campos, ha considerat que el fins ara diputat autonòmic del PP de Menorca, Antoni Camps, qui encapçalarà la candidatura de Vox al Consell de Menorca en les eleccions del 26 de maig, després de donar-se de baixa en el PP i adherir-se a Vox, és "un exemple de coherència" perquè, segons la seva opinió, "sempre ha defensat els mateixos valors".

Segons ha informat Vox en un comunicat, Camps ha decidit donar aquesta passa per "coherència amb aquells valors i principis" que sempre ha intentat reivindicar i que "el PP, per la via dels fets, ha deixat de defensar".

Així, Campos ha valorat aquesta nova incorporació a la formació i ha destacat "l'arribada al projecte de persones que van desenvolupar la seva tasca en el PP, però també de moltes altres de la societat civil".

"S'està veient que la claredat del missatge de Vox i les solucions que proposa són capaces d'il·lusionar", ha dit, abans de referir-se en concret al PP assegurant que "els principis i valors que defensava ja no estan aquí, aquesta formació s'en ha anat a altres sectors ideològics", ha criticat.

Sobre Camps, el president de Vox a les Illes ha remarcat la seva coherència. Aquesta, ha dit, és molt important en política i necessària per liderar el Consell de Menorca i és "una de les coses que ha fet que, en un any, des que ens constituïm en partit polític, s'hagi aconseguit el gran èxit d'afiliacions i de simpatitzants", ha subratllat.

Per la seva banda, Camps ha indicat que Menorca és l'illa que "més anys de governs d'esquerra" ha sofert i ha remarcat que aquest fet ha demorat necessitats "urgents" com el desdoblament de la carretera general, un Pla Territorial Insular "no intervencionista" i que permeti la diversificació econòmica en el camp, inversions en zones turístiques, aparcaments i camins d'accés a les platges, cercar inversors per a sectors estratègics i eliminar traves burocràtiques per a projectes empresarials.

"Deixar el PP ha estat un glop dolorós, després de molts bons anys, però ho considero com un pas necessari per enfortir una alternativa de dretes a Menorca", ha conclòs Camps.