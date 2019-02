El jove amb discapacitat que presumptament va ser abusat per la seva mare a Mallorca nega els fets

Publicado 14/2/2019 12:07:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jove amb TDA i amb una discapacitat del 33 per cent que presumptament va ser abusat per la seva mare quan tenia 11 anys d'edat a Mallorca ha negat aquest dijous els fets davant l'Audiència Provincial de Balears. "Això no és veritat", ha assegurat.

Durant la seva declaració en el judici, pel qual la seva mare s'enfronta a 11 anys de presó per abusos sexuals continuats entre gener de 2011 i agost de 2013, el jove ha assenyalat que un treballador del centre on estava internat li va obligar a dir-ho i el va amenaçar amb pegar-li si canviava la versió.

La mare, pel seu costat, també ha negat els fets. Preguntada la representant del Ministeri Fiscal per si havia forçat al seu fill al fet que li "penetrés bucal, anal i vaginalment", ha dit que "mai".