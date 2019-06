El Jurat declara culpable a l'autor confés de l'homicidi d'una dona a Eivissa el 2017

Publicado 3/6/2019 18:36:13 CET

El Jurat no considera que la confessió de l'acusat fos l'única cosa determinant per investigar el cas

EIVISSA, 3 Juny (EUROPA PRESS) -

El Tribunal del Jurat ha emès un veredicte de culpabilitat contra l'home acusat de matar una dona a Eivissa l'any 2017.

El Jurado considera provat que l'acusat va apunyalar la víctima amb un objecte punxant, la va matar i posteriorment va confessar els fets. No obstant això, el Jurat no considera provat que únicament a causa de la seva confessió es va poder investigar el cas.

D'altra banda, els membres del Jurat no s'han mostrat favorables a l'indult o a part de la suspensió de la pena.

Després de la lectura del veredicte, el Ministeri Fiscal i la defensa de l'acusat han sol·licitat per al reu una pena de vuit anys de presó pel delicte d'homicidi en apreciar que concorre la circumstància atenuant molt qualificada de confessió; i han demanat que en concepte de responsabilitat civil s'indemnitzi a la mare de la víctima amb 65.000 euros.

El judici ha quedat vist per a sentència. La magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado dictarà la resolució els propers dies.

L'HOME ES VA ENTREGAR A MADRID

Els fets van ocórrer la matinada del 31 de març de 2017 en un pis d'Eivissa. L'home ha reconegut que va discutir amb la víctima per la qualitat de la droga que aquesta li proporcionava i que li va assestar diversos cops amb un objecte punxant.

Uns dies més tard, el 3 d'abril de 2017, l'home es va presentar en un Jutjat de Madrid per lliurar-se. Va portar un document en el qual assenyalava: "Em presento avui la Justícia per un delicte de sang. He donat mort a una persona a Eivissa".

Durant el judici, l'home ha dit estar molt penedit i ha començat a plorar a la seva declaració. A l'inici, s'ha tapat la cara amb una caputxa enfront de les càmeres.