Un Jurat jutja des d'aquest dilluns al parricida de Costa d'en Blanes, que s'enfronta a una petició de 36 anys de presó

21/10/2019

PALMA DE MALLORCA, 21 Oct.

Un Tribunal del Jurat jutjarà des d'aquest dilluns a B.K., el jove que va confessar haver assassinat a punyalades al seu padrastre i haver intentat matar la seva mare a Costa d'en Blanes (Calvià, Mallorca) el gener de 2018, fets pels quals la Fiscalia demana penes que sumen 36 anys de presó.

El judici se celebrarà a la seu de l'Audiència Provincial i està previst que la vista pública duri tres dies. Posteriorment el Jurat es retirarà a deliberar.

Els fets van tenir lloc a la nit de l'11 de gener de 2018, quan l'acusat, de nacionalitat ucraniana, tenia 27 anys. Es trobava al domicili de la seva mare, de 46 anys, i amb la parella d'aquesta, de 61.

Segons l'escrit del fiscal, després d'una discussió, l'acusat va agafar una baioneta de 12 centímetres de fulla que havia comprat dies abans, i amb ella va assestar tres punyalades a la seva mare a l'abdomen i el tòrax. Presumptament, després es va dirigir cap al seu padrastre -qui va tractar de defensar-se-, i li va assestar tres punyalades en el braç, l'abdomen i un pulmó.

Seguint amb el relat de l'acusació pública, després l'acusat va sortir als afores del domicili i va llançar la baioneta al jardí del veí. Va tornar a entrar a la seva casa i, en comprovar que tant la seva mare com la seva parella encara respiraven, va agafar un ganivet gran de cuina i va tornar a atacar l'home mentre li deia "No em deies 'rusito'? Doncs pren 'rusito'".

VA ASSESTAR FINS A 21 PUNYALADES MÉS A l'HOME

La Fiscalia ressenya que l'home va rebre fins a 21 punyalades en diferents parts del cos i subratlla l'"especial violència" de l'acte, ja que fins i tot es va trencar la planta del ganivet. L'home va morir per xoc hipervolèmic amb parada cardiorespiratòria.

Després d'atacar l'home, el jove es va apropar fins a la seva mare i li va assestar, segons la Fiscalia, 18 punyalades en la part superior del seu cos. A més de greus ferides, l'atac va provocar en la dona un trastorn per estrès postreumàtic i dolors residuals.

El jove va cridar al 112 des del telèfon mòbil del mort per comunicar que hi havia dos cadàvers al domicili.

La Fiscalia aprecia la circumstància agreujant de parentiu i demana per aquests fets 22 anys de presó per un delicte consumat d'assassinat amb traïdoria i acarnissament i 14 anys pel mateix delicte en grau de temptativa.

A més, sol·licita una ordre d'allunyament en favor de la mare, una indemnització de 145.000 euros per a ella per les ferides, les seqüeles i els perjudicis estètics i indemnitzacions de 125.000 euros per als hereus del mort.