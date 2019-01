El jutge impedeix a Europa Press i Diari de Mallorca personar-se i diu que els mòbils es van donar "sense cap protesta"

Publicado 3/1/2019 19:30:30 CET

Europa Press insisteix que el seu periodista no va lliurar voluntàriament el seu telèfon mòbil

MADRID, 3 Gen. (EUROPA PRESS) -

El jutge que instrueix el cas Cursach, Miguel Florit, ha denegat la personació a la causa de revelació de secrets a Europa Press i el Diari de Mallorca, així com als periodistes a qui se'ls hi van confiscar els telèfons mòbils i ordinadors, al mateix temps que ha assegurat que l'entrega de tot aquest material a la Policia es va fer de forma "voluntària" i "sense cap protesta" per part dels afectats.

A més, reconeix que ell mateix, en una resolució del 21 de desembre, va deixar sense efecte la resolució de l'11 de desembre per la qual ordenava la requisa dels telèfons mòbils dels dos periodistes.

A la resolució datada avui, el jutge assegura que els periodistes "van acordar l'entrega voluntària dels dispositius d'emmagatzematge d'informació sense manifestar protesta alguna".

És més, el titular del Jutjat d'Instrucció número 12 de Palma assegura que a les diligències practicades a la peça oberta per revelació de secrets "no s'ha produït cap decomís", sinó que el que va ocórrer va ser una "intervenció d'efectes o instruments relacionats amb el delicte, efectes que es trobaven en poder de tercers (els periodistes) que no són investigats en la causa".

En aquest sentit, insisteix que, al no ser ni els periodistes afectats ni els mitjans pels quals treballen "perjudicats ni ofesos pel delicte que aquí s'investiga, ni responsables civils i no consta que exercitin o pretenguin exercitar l'acusació popular o particular, no poden tenir la consideració de part en aquest procediment".

Contra aquesta resolució cap tant un recurs de reforma davant el propi Jutjat com un d'apel·lació davant l'Audiència Provincial.

NO VA HAVER-HI ENTREGA VOLUNTÀRIA

En el cas d'Europa Press, el passat dia 11 de desembre tres agents de la Policia Nacional i una funcionària judicial es van presentar a la seu de la Delegació de Balears, a Palma de Mallorca, amb una ordre judicial i després de demanar a la delegada que abandonés el seu propi despatx, es van quedar amb la periodista Blanca Pou, encarregada de la informació de tribunals, qui ha seguit durant mesos el conegut com a cas Cursach.

Els policies van exigir a la periodista tota la documentació relacionada amb el cas que estigués en el seu poder. Blanca Pou es va negar a lliurar-la, va apel·lar reiteradament al seu dret professional a no revelar les fonts i va demanar contactar amb els serveis jurídics d'Europa Press. Els policies li van negar aquesta possibilitat i emparant-se en el mandat judicial, es van emportar el telèfon personal de la periodista, dos ordinadors de l'empresa i diversos documents en paper.

Per tant, Europa Press insisteix que la seva periodista Blanca Pou no va lliurar voluntàriament el material que se li exigia i que en tot moment va expressar el seu rebuig a la mesura, així com el seu desig de rebre assistència jurídica.