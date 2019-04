Jutgen aquest dimecres a dos empresaris per no pagar als seus treballadors i falsificar documents

Publicado 3/4/2019 10:23:48 CET

PALMA DE MALLORCA

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Balears jutjarà aquest dimecres i dijous a dos empresaris de la construcció acusats de no pagar als seus treballadors i de falsificar documents mercantils, fets pels quals la Fiscalia demana vuit anys de presó en total.

Els fets van tenir lloc des d'octubre de 2016. Els dos acusats es dedicaven a la realització de petites obres i reformes i la Fiscalia sosté que van emprar a diverses persones a les quals no van realitzar contracte legal, no els van lliurar nòmines ni els van donar d'alta a la Seguretat Social.

Segons l'escrit del fiscal, els acusats devien un total de 12.520 euros a sis treballadors. A més, la Fiscalia acusa els empresaris de falsificar documents per a no pagar materials que anaven adquirint d'una altra empresa, utilitzant per a això la signatura d'empleats a la seva esquena.

Els dos empresaris tenen antecedents per estafa i alçament de béns, per la qual cosa el Ministeri Públic aprecia l'agreujant de reincidència. La Fiscalia també demana una multa de gairebé 12.000 euros per a cadascun, que paguin als treballadors les quantitats degudes i a l'empresa subministradora del material perjudicada gairebé 24.000 euros que van defraudar.