Jutgen una dona per enganyar a una asseguradora fingint haver sofert un accident

Publicado 8/7/2019 15:55:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Provincial de Balears jutja aquest dimarts a una dona que va intentar enganyar a una asseguradora per cobrar una indemnització, fingint haver sofert un accident.

Segons l'escrit del Ministeri Fiscal, la dona va assegurar que el febrer de 2014 circulava com a passatgera del vehicle conduït per la seva filla i que havia sofert lesions a conseqüència d'una col·lisió per abast d'un altre vehicle.

Amb motiu d'aquesta denúncia, es va iniciar un procés judicial en el qual la dona va intentar cobrar una indemnització. Dins d'aquest procés, es va acabar estimant l'oposició de l'asseguradora i es va deduir fals testimoniatge per si l'actuació de l'acusada era constitutiva d'un delicte. El Ministeri Fiscal sospita que havia afirmat falsament anar en el vehicle quan va tenir lloc la col·lisió.

Per això, la Fiscalia li demana vuit mesos de presó amb inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu i una multa de 1.500 euros.