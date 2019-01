Jutgen una dona per prostituir a una altra a qui va enganyar perquè vingués a Espanya a treballar de cambrera

Publicado 13/1/2019 16:22:23 CET

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears jutja aquest dimecres a una dona que va obligar a una altra a prostituir-se, enganyant-la perquè vingués a Espanya per treballar com a cambrera. La Fiscalia demana vuit anys de presó i una indemnització de 16.800 euros.

Segons el relat del Ministeri Fiscal, abans d'octubre de 2017, la dona va organitzar la captació, el trasllat des de Nigèria i la posterior explotació sexual de la víctima, una dona de 25 anys, acuitada per una precària situació econòmica al seu país d'origen.

Per al trasllat des de Nigèria fins a Espanya, la víctima va acabar viatjant en una pastera fins a Itàlia, on va ser ingressada a un campament de refugiats a la zona de la vall del Po. Allà va ser recollida per l'acusada i traslladada a Palma des de Colònia en avió amb documentació falsificada.

Una vegada a Mallorca, la víctima es va allotjar a la casa de l'acusada, que la va informar que havia contret un deute de 25.000 euros que havia de saldar exercint la prostitució en dos clubs d'Inca. Va estar exercint la prostitució des d'octubre de 2016 fins a gener de 2017, quan un client del club va denunciar el cas a la Policia Nacional.

La processada l'acompanyava en tots els seus desplaçaments i fins i tot mitjançava amb els possibles clients als qui sol·licitava 35 euros per mantenir relacions sexuals amb la víctima durant mitja hora. A més, la va arribar a agredir en tres ocasions.

En concret, la Fiscalia demana a l'acusada vuit anys de presó, la prohibició d'apropar-se a la víctima a una distància inferior a 500 metres durant 15 anys. Li demana també una indemnització de 1.800 euros pels diners obtinguts per l'exercici de la prostitució i 15.000 euros en concepte de dany moral.