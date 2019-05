Jutgen a un home de 57 anys per abusar del fill d'uns amics a Mallorca

Publicado 20/5/2019 18:28:39 CET

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears jutjarà aquest dilluns a un home de 57 anys acusat d'abusar del fill d'uns coneguts, menor d'edat, que li considerava el seu padrí. Per aquests fets, la Fiscalia sol·licita condemnar-li a sis anys de presó.

Segons l'escrit del fiscal, l'home mantenia una estreta relació amb la família i acudia sovint al domicili dels seus amics, en un municipi mallorquí, per a cuidar del fill menor d'edat, que en aquell moment tenia uns cinc anys.

Era habitual que passés la nit en el mateix dormitori que el nen. El fiscal manté que l'acusat va abusar en diverses ocasions del menor aprofitant-se de la diferència d'edat i de la confiança que tenia amb ell.

La Fiscalia també reclama una ordre d'allunyament per deu anys, una mesura de llibertat vigilada per vuit anys, i la inhabilitació especial durant deu anys per a qualsevol professió que comporti contacte amb menors, així com el pagament d'una indemnització de 2.000 euros pels danys morals.