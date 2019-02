Un Jutjat de Manacor anul·la la compra d'accions de Banco Popular i obliga a retornar 50.000 euros al perjudicat

Publicado 19/2/2019 18:30:08 CET

El Jutjat de Primera Instància número 4 de Manacor ha dictat una sentència amb la qual declara la nul·litat d'una compra d'accions del Banco Popular en 2016 i condemna al banc -ara, Santander- a pagar més de 50.000 euros al perjudicat.

La sentència estima una demanda presentada per l'afectat, defensat pel lletrat de GMA Consultors Vicente Martínez, i anul·la una compra de 37.240 drets i el contracte de compra de 34.580 accions del banc, en el marc de l'ampliació de capital per valor de 2.500 milions d'euros efectuada el juny de 2016.

Per això, el Jutjat condemna a l'entitat bancària a reintegrar més de 6.500 euros per la compra de drets i altres 43.225 euros per les accions, més els interessos.

En la seva demanda, l'afectat assegurava que havia comprat les accions confiant en la informació sobre la solvència de l'entitat que havia publicat el banc, però al·legava que aquesta situació no era la real. En menys d'un any el valor d'aquestes accions va caure de forma important i finalment es va perdre.

A la sentència, la jutge considera que els comptes publicats per Banco Popular els exercicis previs a l'ampliació de capital "no reflectien adequadament la situació financera real" i que "la nefasta situació econòmica que va sortir a la llum en 2017 té el seu origen clarament en exercicis anteriors".

"Els comptes no presentaven la imatge fidel de la situació patrimonial del banc a la data de l'ampliació de capital de 2016", assenyala la sentència, que recull que el banc "venia exterioritzant una imatge de fortalesa i solvència, amb resultats de guanys en els anys anteriors a l'operació litigiosa".

La jutge aprecia que va haver-hi un vici en la compra perquè la voluntat del perjudicat de contractar les accions es va formar a partir d'una creença inexacta. "És obvi que la imatge d'una situació financera sanejada resulta determinant en la captació i prestació del consentiment, fins al punt que, sense aquesta imatge pública de solvència, el negoci no s'hagués realitzat", argumenta.

En aquest sentit, el Jutjat considera que encara que el comprador hagués estat més diligent a l'hora d'estudiar el producte o hagués comptat amb més coneixements financers, no hagués pogut sortir de l'error perquè la informació facilitada va ser la causa de la subscripció de les accions.

Es tracta la primera sentència de nul·litat de compra d'accions del Popular a Balears. Recentment, un Jutjat de Barcelona ha anul·lat una altra compra per 498.555 euros d'accions subscrites per una societat d'inversió. Al setembre, un Jutjat de Mieres (Astúries) va admetre la compareixença de l'expresident de Banco Popular, Emilio Saracho, com a testimoni a una causa contra l'entitat iniciada per un matrimoni de clients del banc d'avançada edat, afectats per l'ampliació de capital.