L'accés a l'habitatge, tema principal a la reunió entre Cladera i el sindicat UGT a Balears

Publicado 24/7/2019 16:38:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha traslladat al secretari general del sindicat UGT a Balears, Alejandro Texías, la seva voluntat "d'oferir solucions" a la problemàtica de l'accés a l'habitatge a l'illa, mitjançant la col·laboració amb el Govern i els ajuntaments, per fomentar la construcció d'habitatge públic.

Segons ha informat el Consell Insular en un comunicat, aquest dimecres s'ha celebrat la primera reunió institucional entre la presidenta del Consell i la comissió executiva d'UGT a les Illes, en la qual també ha participat la consellera insular de Presidència, Teresa Suárez.

A més, durant la trobada, també s'han abordat altres temes com els de mobilitat i infraestructures, especialment, en els accessos a Palma. En aquest sentit, Cladera ha expressat la seva voluntat "d'apostar per una mobilitat sostenible que combini la pacificació del trànsit als centres urbans i espais habilitats per a vianants i ciclistes".

Així mateix, en el transcurs de la reunió també s'han tractat temàtiques com "l'impuls de les polítiques d'igualtat, el suport i reforç a la funció pública i als treballadors de les administracions públiques", així com "l'avanç en el model de turisme sostenible".