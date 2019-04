L'activista cultural Neus Sánchez serà la número dos de la candidatura d'El PI a Cort

Actualizado 2/4/2019 17:36:04 CET

El candidat d'El PI a Cort, Josep Melià, ha anunciat aquest dimarts que l'activista cultural Neus Sánchez serà la número dos de la candidatura de la formació a l'Ajuntament de Palma per a les properes eleccions del 26 de maig.

Segons ha informat El PI en un comunicat, Melià ha destacat que va apostar per Sánchez, que fins ara era la coordinadora de la Plataforma per la Llengua a Balears, "pel seu compromís amb la llengua, cultura i identitat d'aquesta terra, i per la seva joventut, preparació i il·lusió pel projecte".

En aquest sentit, ha deixat clar que "Sánchez ha demostrat molta valentia a l'hora de donar aquest pas". Per la seva banda, Sánchez, que és la tercera independent que El PI incopora a les seves llistes després de Joan Miralles i Lina Pons, ha explicat que va acceptar la proposta de la formació perquè "té per objectiu construir un mallorquinisme polític transversal", a parer seu, una mica més "intel·ligent que les propostes dogmàtiques excloents".

"El meu compromís és amb Mallorca, i més concretament amb Palma, i crec que que necessitem construir una ciutadania conscienciada i amb suficient amor propi per reclamar fora el que és nostre", ha afegit.

D'altra banda, el portaveu de Son Puig, David Segura, ha explicat que s'ha animat a ficar-se en política perquè "la majoria de la gent" l'ha "decebut totalment, bé per incapacitat o per mala fe".