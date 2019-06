L'acusada d'estafar a un matrimoni amb la venda d'una finca assegura que ho va deixar tot en mans de l'agent immobiliari

Publicado 4/6/2019 13:18:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Juny (EUROPA PRESS) -

La dona acusada d'estafar a un matrimoni amb la venda de la seva finca, que contenia una edificació il·legal, ha assegurat aquest dimarts durant el judici que va deixar tot en mans de la seva agent immobiliària, que també està acusada en aquesta causa.

Durant la seva declaració en el judici per aquests fets en l'Audiència, la dona ha explicat que era propietària d'un terreny a Llucmajor i que va voler vendre'l quan va morir el seu marit, perquè la seva situació econòmica era delicada i havia de pagar deutes amb la Seguretat Social. A més, no tenia interès a estar "sola" en una finca "enmig del camp".

Els acusats són l'antiga propietària de la finca, el seu advocat i la gestora immobiliària que va intervenir en la venda. La Fiscalia demana per a cadascun d'ells cinc anys de presó per presumptament estafar a un matrimoni al qual van vendre una finca amb una edificació il·legal, pel que haurien utilitzat documents falsificats per donar-li aparença de legalitat.

L'antiga propietària, una dona d'avançada edat, ha assenyalat que no coneixia a la gestora immobiliària d'abans i que es va posar en contacte amb ella a través d'una altra persona amb l'objectiu de vendre la finca. La hi va mostrar i li va dir que volia vendre-la per 150.000 euros. "El que va posar per a ella no m'importava", ha apuntat.

La dona ha mantingut que al principi no sabia que l'habitatge era il·legal i que es va assabentar a través de l'agent immobiliària quan va voler vendre-la. "Havia deixat que el meu marit ho tramités tot", ha explicat.

Per això, li va indicar a l'agent que donés "tots els passos que calgués fer", ja que la gestora li va dir que coneixia gent a l'Ajuntament i que podrien legalitzar-la. En aquest sentit, l'expropietària de la casa ha defensat que no li va donar "cap tipus d'instrucció" il·legal per aconseguir la legalització de la finca, sinó que simplement ho va deixar en mans d'ella". "Jo tenia una botiga i havia d'atendre-la, no podia anar i venir", ha argumentat.

En el tràmit de qüestions prèvies, la representació del matrimoni perjudicat ha retirat l'acusació contra l'antiga propietària i el seu advocat, i l'ha mantingut contra l'agent immobiliària.

Per la seva banda, una de les defenses ha demanat apreciar l'atenuant de dilacions indegudes posat que els fets es remunten a 2013 i la instrucció s'ha perllongat diversos anys.

NO ÉS POSSIBLE LEGALITZAR L'EDIFICACIÓ

La Fiscalia també demana una multa de 6.480 euros i que indemnitzin a les víctimes. A més, la fiscal sol·licita inhabilitar a l'advocat i la gestora immobiliària per a l'exercici de les seves respectives professions durant quatre anys.

La venda va tenir lloc l'agost de 2013 per un preu de 142.000 euros. La finca rústica, en el terme municipal de Llucmajor, conté una edificació de 83 metres quadrats destinada a habitatge, però es troba fora de l'ordenació urbanística. No és possible legalitzar-la, perquè l'única llicència era per a caseta per deixar eines i estava abocada a la demolició.

La Fiscalia acusa la propietària i l'agent immobiliària d'haver urdit un pla per aconseguir una legalització fictícia amb l'objectiu de vendre la finca. Per a això, sosté el Ministeri Públic, presumptament van elaborar un certificat municipal fals i una cèdula d'habitabilitat "completament irreal", plasmant dades inventades, i van portar els documents a una notaria.

El matrimoni que va comprar la finca ho va fer "en l'absoluta creença que es trobava dins de cobertura urbanística legal". La gestora immobiliària que va participar en aquesta operació va rebre 5.000 euros de la coacusada i altres 2.500 de les víctimes.

El fiscal acusa també l'advocat de la propietària de la finca, per haver-la incitat a realitzar totes les gestions necessàries per procedir a la venda de l'immoble malgrat conèixer les actuacions falses. La Fiscalia assenyala que el lletrat va col·laborar en la venda examinant els documents ficticis creats, aportant-los a la notaria i redactant l'esborrany del contracte sobre la base dels documents falsos.

Els perjudicats van comprar la finca amb l'objectiu de convertir-la en el seu habitatge habitual i de fet en l'actualitat resideixen allà. No obstant això, no poden subscriure contractes de subministrament elèctric ni aigua per trobar-se l'edificació il·legalitzada. El matrimoni va subscriure un préstec hipotecari amb un banc per poder comprar la casa, la qual cosa els col·loca en una situació financera precària, segons la fiscal.