L'acusat de matar una dona a Eivissa el 2017 reconeix el crim i assegura que se'n penedeix

Actualizado 3/6/2019 12:46:43 CET

L'home es va entregar en un Jutjat, on li van indicar que en uns dies li arribaria una notificació, i ell va demanar ser detingut

PALMA DE MALLORCA, 3 Juny (EUROPA PRESS) -

L'home acusat de matar una dona a Eivissa el 2017 ha reconegut aquest dilluns els fets durant el judici i ha assegurat que se'n penedeix.

A l'home se li imputa un delicte d'homicidi, pel qual s'enfronta a una pena de vuit anys de presó i una indemnització de 65.000 euros. El judici se celebra a un tribunal del jurat a l'Audiència Provincial de Balears, a Palma.

Els fets van ocórrer la matinada del 31 de març de 2017 en un pis d'Eivissa. L'home ha explicat que la dona li proporcionava habitualment droga i serveis sexuals, i ha reconegut que el dia del crim va acudir al domicili de la víctima per comprar-li droga.

Així, l'acusat ha admès que va discutir amb la dona per la qualitat de la droga i que ell li va assestar diversos cops en el pit amb un objecte punxant. Després va marxar i va confessar el crim a la seva esposa i a un dels seus fills. "Els vaig explicar que havia matat a una senyora", ha relatat.

Després, va prendre un avió a Madrid per parlar amb el seu fill major abans d'entregar-se. "Estava molt penedit del que havia fet", ha dit l'acusat, que ha començat a plorar durant la seva declaració.

ES VA LLIURAR A MADRID I VA DEMANAR QUE LI DETINGUESSIN

L'home es va personar en els Jutjats de Plaza Castella de Madrid i allí va aportar un document en el qual confessava els fets per escrit. "Em presento avui la Justícia per un delicte de sang. He donat mort a una persona a Eivissa", era el tenor literal del document.

Segons ha explicat, en el registre del Jutjat li van indicar que en quinze dies li arribaria una notificació, i ell no va entendre per què no el detenien quan es tractava d'un delicte greu. Per això, es va dirigir a un policia municipal que estava en el Jutjat, li va manifestar que havia comès "un assassinat", que havia matat a una prostituta a Eivissa, i li va demanar que el detinguessin.

El policia ha corroborat aquest relat. L'agent, que ha declarat per videoconferència, ha explicat que estan "acostumats" al fet que pel Jutjat passin "persones una mica desequilibrades" que expliquen històries falses, per la qual cosa era normal "dubtar", però al final van optar per comprovar els fets.

La mare i el fill de l'acusat també han confirmat que l'home els va confessar el crim quan es van veure a casa després dels fets, a l'hora del menjar.

Per la seva banda, la mare de la víctima sol·licita una indemnització pels danys morals. La dona, d'edat avançada, ha declarat en francès per videoconferència, assistida per una intèrpret. Ha explicat que es va assabentar de la defunció perquè la seva filla no contestava a les seves trucades, per la qual cosa es va posar en contacte amb un amic.

EL PRIMER EXAMEN APUNTAVA A UNA MORT NATURAL

Tant la Fiscalia com la defensa sol·liciten apreciar l'atenuant molt qualificat de confessió, ja que va ser determinant perquè es pogués iniciar el procediment contra el presumpte autor del crim.

En el primer examen del cos en el lloc dels fets, la forense havia apuntat que podia tractar-se d'una mort natural. Es va considerar la possibilitat que les lesions fossin producte de les mossegades d'un gos. El posterior examen intern va revelar la gravetat de les lesions i va confirmar que es tractava d'una mort homicida.

La causa de la mort va ser una ferida punxant que va aconseguir el cor i va provocar un taponament cardíac. La forense ha detallat que la zona és molt sensible i que l'atac tenia altes probabilitats de provocar la mort.

Els indicis també apunten al fet que la nit dels fets l'acusat va poder mantenir relacions sexuals amb la víctima, ja que a l'autòpsia es van trobar restes d'esperma del seu perfil genètic.