L'acusat de matar un jove a Eivissa el Nadal de 2017 nega l'homicidi i diu que mai es va creuar amb la víctima

Publicado 2/4/2019 16:35:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jove acusat de matar a un altre a Eivissa el Nadal de 2017 ha negat aquest dimarts l'homicidi i ha sostingut que aquella nit mai es va creuar amb la víctima, qui va morir d'un cop en el cap, i ha negat que li robés el telèfon mòbil.

No obstant això, el seu acompanyant -acusat per Fiscalia d'agredir la víctima sense causar-li lesions-, ha narrat un episodi, que situa en la nit següent, en el qual es van creuar amb un jove amb el qual el seu company va discutir. Segons la seva versió, quan ell estava d'esquena va sentir un cop i seguidament va veure al jove en el sòl i al seu amic amb l'ampolla de cristall a la mà, però manté que no es tractava de la víctima sinó d'una altra persona.