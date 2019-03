L'Advocacia de la Comunitat s'oposa al fet que la pena de presó de Matas pel 'cas Over' se substitueixi per multa

Publicado 15/3/2019 13:30:20 CET

L'advocat de Matas qualifica l'actuació de "deslleialtat" i d'atemptar contra "la bona fe processal"

L'Advocacia de la Comunitat s'ha oposat aquest divendres al fet que se substitueixi per multa la pena de presó per a l'expresident del Govern, Jaume Matas, pel 'cas Over' a causa de la "gravetat dels delictes". La pena es va veure rebaixada a dos anys i mig de presó a substituir per 18.000 euros de multa, després d'arribar a un acord entre les parts.

La lletrada de la Comunitat s'ha expressat així durant l'exposició del seu informe final en l'última sessió d'aquest judici, que té lloc a la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears.

Per la seva banda, l'advocat de Matas ha qualificat aquesta actuació de "deslleialtat" i d'atemptar contra "la bona fe processal". "Obeeix alguna cosa molt senzilla, que és a generar un titular de periòdic", ha retret.