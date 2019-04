L'AECC estima que a Balears hi ha 320 casos nous de càncer de còlon

Publicado 31/3/2019 14:54:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Març (EUROPA PRESS) -

L'Associació Espanyola Contra el Càncer a Balears (AECC) ha estimat que a les Illes hi ha 320 casos nous de càncer de còlon i ha avançat que la taxa de participació dels ciutadans de 50-69 anys als programes de garbellat d'aquest tipus de càncer és del 30 per cent a la regió, segons ha informat l'entitat en un comunicat.

A més, AECC ha apuntat que la taxa de defuncions per càncer de còlon a Balears és de 34 morts per cada 100.000 habitants, una xifra per sobre de la mitjana estatal que se situa en 33 defuncions per cada 100.000 habitants.

En aquest sentit, el president de l'Associació Espanyola Contra el Càncer a Balears (AECC), Javier Cortés, ha demanat al Govern que aconsegueixi el 100 per cent de la cobertura a la població de risc (50-59 anys) per a l'any 2012 i, a més, ha instat l'Executiu a realitzar campanyes de sensibilització.

DIA MUNDIAL PER A la PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE CÒLON

En motiu del Dia Mundial Per a la Prevenció del Càncer de Còlon que se celebra el 31 de març, l'AECC Balears ha tret els WC al carrer per conscienciar a la població, informar del programa de garbellat i encoratjar a la participació ja que, segons ha apuntat l'entitat, prop del 90 per cent dels càncers de còlon i recte es podrien prevenir si es detectessin de manera precoç.

Segons AECC, el càncer colorrectal és el més freqüent a Espanya però també és superable en el 90 per cent dels casos en els quals es detecta a temps mitjançant el Test de Sang Oculta a Excrements(TOSH), per la qual cosa han considerat "clau" el fet que la població conegui aquesta informació per participar als programes de garbellat.

Sobre el TOSH, l'associació ha explicat que la prova costa 2 euros i si dóna positiu, la qual cosa succeeix entre el 6 per cent i el 7 per cent de la població garbellada, es realitza una colonoscopia que té com cost uns 180 euros.

Finalment, han apuntat que el cost de donar cobertura als 12 milions de persones que tenen entre 50 i 69 anys a Espanya seria aproximadament de 65 milions d'euros, una xifra que suposa un 6 per cent del total gastat actualment en el seu tractament (aproximadament 1.100 milions d'euros anuals), segons ha sostingut AECC.