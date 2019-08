L'AECC organitza aquest divendres a Palma una campanya de prevenció del càncer de pell

Publicado 15/8/2019 12:04:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Ag. (EUROPA PRESS) -

L'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) organitza aquest divendres en el Club de Mar de Palma una campanya de prevenció sobre el càncer de pell en el marc de la jornada de portes obertes de la 'XXV Regata Illes Balears Clàssics', que es disputa a Palma del 14 al 17 d'agost.

Segons ha informat l'entitat en una nota, l'objectiu de l'acció és sensibilitzar al públic sobre la importància de la prevenció en càncer de pell i el perill d'una exposició inadequada al sol, així com informar sobre els serveis de suport i acompanyament de l'associació a pacients oncològics i les seves famílies.

Així mateix, AECC ha lliurat als tripulants dels vaixells clàssics que participen en la regata una funda protectora per a telèfons mòbils, a més d'oferir-los formació sobre el càncer de pell.

PROTECCIÓ SOLAR I VIGILÀNCIA DE LA PELL, CLAUS PER A LA PREVENCIÓ

Segons l'Organització Mundial de la Salut, cada any es diagnostiquen a tot el món 132.000 melanomes i 3 milions de casos de càncer de pell no melanoma. No obstant això, el càncer de pell és el tumor més prevenible, en presentar un bon pronòstic si es detecta i tracta a temps.

Des de l'AECC insisteixen en la importància d'aplicar mesures de prevenció, com una adequada protecció solar i una bona vigilància de la pell per detectar a temps aquelles pigues o taques que puguin resultar sospitosos.

Cal assenyalar que la 'XXV Regata Illes Balears Clàssics' és un dels esdeveniments esportius que formen part del calendari de la campanya de prevenció de càncer de pell que l'AECC està duent a terme aquest estiu.