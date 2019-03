L'Agència de Defensa del Territori llança un portal de col·laboració que permet presentar irregularitats anònimament

Publicado 28/2/2019 20:13:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

L'Agència de Defensa del Territori (ADT) de Mallorca ha llançat un portal de col·laboració ciutadana amb la novetat que, a partir d'ara, a part de seguir presentant denúncies formals --que requereixen la identificació de la persona denunciant--, la ciutadania podrà posar en coneixement de l'ADT presumptes irregularitats urbanístiques de forma anònima i per mitjans telemàtics.

En un comunicat emès per ADT, s'ha informat que la iniciativa ha estat aprovada per unanimitat en l'últim Consell de Direcció i d'aquesta manera, l'Agència se suma a altres administracions públiques que ja permeten l'aportació d'informació de forma anònima, com per exemple, l'Agència Tributària, la Inspecció de Treball o la Policia Nacional.

El formulari creat és "molt senzill" i "intuïtiu" i requereix la identificació del municipi, l'aportació d'entre una i tres fotografies i una adreça de correu electrònic que l'Agència utilitzarà per comunicar "únicament si la informació s'ha aportat correctament".

La informació aportada, no obstant això, "en cap cas té la condició formal de denúncia", atès que la llei determina que les denúncies necessàriament han d'expressar la identitat de la persona denunciant.