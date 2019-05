L'Ajuntament avaluarà l'estat de l'edifici cremat a Eivissa i atendrà a les persones que s'han quedat sense sostre

Publicado 13/5/2019 17:23:51 CET

EIVISSA, 13 Maig (EUROPA PRESS) -

L'arquitecta municipal de l'Ajuntament d'Eivissa avaluarà la situació de l'edifici cremat a Es Viver, segons ha informat el Consistori.

A més, el departament de Benestar Social s'ha posat a la disposició de l'112 per atendre a les persones que s'han quedat sense un lloc on viure, posant-se en prealerta el refugi que s'activa durant les ones de fred.

També l'Unitat Mòbil d'Emergència Social, inclosa a la Xarxa d'Inclusió Social d'Eivissa, informarà en breu sobre l'habilitació dels recursos disponibles.

Segons Benestar Social, havien acudit a l'immoble fa uns dies per descartar la presència de menors.

L'Ajuntament d'Eivissa ha confirmat a més que l'incendi declarat a l'edifici d'Es Viver s'ha produït poc abans de les 13.00 hores, quan la Policia Local ha rebut l'avís del succés.

L'immoble està situat a la confluència dels carrers Jacinto Aquenza i Cosme Vidal Llàtzer i inicialment s'han traslladat al lloc dues patrulles d'agents locals i s'ha establert un perímetre de seguretat on han actuat els Bombers d'Eivissa, Ibanat, Protecció Civil i la Policia Nacional i Guàrdia Civil.

Tres persones han hagut de ser ateses en el lloc per inhalació de fum. Així mateix, la Policia Local ha rescatat quatre persones que es trobaven a l'interior i dues més han estat evacuades pel sostre amb un helicòpter.

La Policia Local, al costat del servei de grua, ha hagut de desplaçar uns 20 vehicles estacionats en els voltants de l'immoble per evitar que resultessin danyats pel foc.