L'Ajuntament de Maó presenta una campanya per a eliminar les males olors de les orines de mascotes a la via pública

Publicado 12/3/2019 18:16:16 CET

MENORCA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Maó ha presentat la campanya de civisme 'Posem solució als pipís' per a eliminar les males olors, problemes de salubritat i desperfectes al mobiliari urbà causats per les orines de mascotes a la via pública, ha informat el Consistori en un comunicat.

El regidor de Medi Ambient, José Manuel García, l'ha anunciat aquest dimecres i ha explicat que l'Ajuntament repartirà de forma gratuïta 12.000 fullets informatius i 3.000 'pipibòtils', un envàs plegable per a portar una mescla innòcua i desinfectant --composta d'aigua i vinagre blanc-- que es pot tirar sobre les orines de les mascotes i així evitar els problemes citats.

García ha explicat que l'última actualització del cens de gossos de Maó ha xifrat en 6.000 les mascotes, i ha assenyalat que, en aquest sentit, "són molts gossos que cada dia surten al carrer i fan les seves necessitats".