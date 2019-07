L'Ajuntament de Palma sancionarà tres empreses amb gairebé 2,5 milions per infraccions urbanístiques "greus"

Publicado 16/7/2019 16:51:18 CET

El Consell de Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma ha aprovat aquest dimarts sancionar tres empreses amb 824.286 euros cadascuna, xifra que suposa un total de gairebé 2,5 milions d'euros, per cometre infraccions urbanístiques "greus" en dipositar enderrocs en zona protegida i a corriments de terres.

Segons ha informat la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, en roda de premsa, les actuacions per les quals són sancionats els tres sectors empresarials es van donar a conèixer fa un parell d'anys arran de les obres del centre comercial FAN del Coll d'En Rabassa, quan es va iniciar una tramitació per la fer les inspeccions pertinents.

Arribats a aquest punt, Truyol ha especificat que s'han abocat a zones ambientalment protegides un volum total d'uns 84.000 metres cúbics d'enderrocs.

CORT PREVEU UNIR ELS CARRERS JOAN MARAGALL I MÈXIC

D'altra banda, Truyol ha explicat que un informe del departament de Mobilitat ha aconsellat la modificació del Pla Inicial del Projecte amb la possibilitat d'unir mitjançant una illeta els carrers de Joan Maragall i Mèxic i que "redistribuiria millor la mobilitat".

En aquest sentit, la regidora ha explicat que s'emprarà el solar on s'anava a construir el Palau de Congressos per dur a terme la connexió, per la qual cosa han aprovat no concedir durant un any cap llicència en aquest terreny.