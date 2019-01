L'alcalde de Sant Antoni diu que no li agrada rebre "ultimàtums" després de l'exigència de PI sobre Ribas

Publicado 24/1/2019 13:52:45 CET

L'alcalde de Sant Antoni, José Tur 'Cires', ha declarat aquest dijous que no vol considerar que les exigències de PI, en relació al futur de la regidora Cristina Ribas, "siguin una amenaça" perquè, en cap cas, li agrada "que li posin ultimàtums o amenaces" perquè és "partidari del diàleg".

Des de Fitur, i en declaracions a Europa Press, Tur ha reconegut que el que li agradaria és que "els problemes interns de PI no es traslladin a l'Ajuntament" perquè la seva preocupació com a alcalde "és que funcioni bé i que els mesos que falten de legislatura, que no són molts, es pugui treballar com fins ara".

Així s'ha pronunciat el primer edil després que el Comitè Local del PI de Sant Antoni de Portmany exigís a Ribas que deixi la seva acta després de donar-se de baixa en la formació i que abandonés també les seves responsabilitats com a segona tinent d'alcalde. En cas que Ribas no acceptés, exigeixen a l'alcalde José Tur (PSIB) que li retiri de totes les responsabilitats polítiques a les àrees que gestiona.

Així doncs, el PI ha donat de termini fins al 31 de gener perquè es compleixin les seves exigències.

Segons ha relatat Tur, després de parlar amb el portaveu de PI a Sant Antoni, Joan Torres, dilluns que ve mantindran una trobada per parlar "tranquil·lament".

L'alcalde ha afirmat que Ribas "ha pres la decisió més difícil", ja que per a ella "hauria estat més còmode tornar-se a la seva casa però, com és una persona responsable, ha decidit quedar-se per poder complir alguns projectes pendents en el departament d'Urbanisme, que ha tingut dificultats".

"Ella ha fet una gran tasca", ha dit Tur, assegurant que Ribas té tota la seva "confiança" i la prova és que, en estar ell a Madrid, Ribas exerceix d'alcaldessa.

El portaveu de PI a Sant Antoni, Joan Torres, va declarar aquest dimecres que, si l'alcalde no compleix les seves exigències, la qual cosa fa és "dinamitar el tripartit i el govern municipal".

En aquest sentit, Tur ha assegurat que ell no "trencaria cap tripartit, en tot cas, seria El PI" perquè la resta de grups d'aquesta coalició no tenen "cap problema", ha resolt.