L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera reforçarà la plantilla amb 196 professionals durant l'època estival

Publicado 2/5/2019 10:51:15 CET

EIVISSA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera comptarà aquesta temporada estival amb 196 professionals més entre els reforços d'estiu i els professionals contractats per cobrir les vacances del personal.

En concret, 28 metges seran incorporats; 162 professionals d'Infermeria i sis auxiliars administratius. Els reforços aniran destinats a Atenció Primària, tant per als Serveis d'Urgències dels centres de salut, com per a les consultes de desplaçats, a més dels serveis d'Urgències de l'Hospital Can Misses i de l'Hospital de Formentera.

A Formentera, l'Hospital afrontarà la temporada turística amb deu professionals més de 1 de juny al 30 de setembre, incorporant-se cinc metges, dues infermeres, una auxiliar d'infermeria i dos tècnics de laboratori. Com a novetat, una reorganització interna permetrà comptar amb un administratiu més des de maig a octubre en les Urgències.

Atenció Primària sumarà 63 professionals a les consultes dels Serveis d'Urgències i a les de desplaçats. Els SUAP de Vila i Sant Antoni incorporaran des del 10 i 17 de maig al 15 d'octubre, respectivament, un equip de metge i infermera més durant els caps de setmana i festius i, com a novetat, comptaran amb un equip més a cada centre en horari de tarda, de 17.30 a 24.00 hores diàriament.

Aquest any, els SUAP comptaran també amb presència de personal administratiu fins a les 22.00 hores els caps de setmana i festius. L'atenció a desplaçats explicarà en Sant Antonio amb dues consultes, una d'elles des del 15 de maig al 15 d'octubre i la segona s'iniciarà l'1 de juny per finalitzar també a mitjans octubre.

Els centres de Vila, Santa Eulalia i Es Viver disposaran d'una consulta per desplaçats amb un equip des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. Finalment, l'Hospital Can Misses contractarà 123 professionals per ajustar la plantilla a les necessitats estivals i per atendre a la demanda d'aquests propers mesos.

A Urgències es reforçarà la plantilla amb quatre metges més, a més de reforçar l'equip d'Infermeria amb una professional més en torn de nit des del 15 de maig al 15 d'octubre.

Segons la gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, Carmen Santos, "realitzen el major esforç en contractació de personal dels últims anys per atendre en condicions òptimes a les necessitats que es generen per l'augment de població estival".

També ha sol·licitat a la població fer un "ús responsable" dels recursos amb l'objectiu de no saturar els serveis d'Urgències.