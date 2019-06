L'Arxiu del Regne de Mallorca celebra aquest divendres una visita guiada per celebrar el Dia Internacional dels Arxius

Publicado 5/6/2019 12:09:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

L'Arxiu del Regne de Mallorca, que gestiona la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, oferirà aquest divendres una visita guiada per les seves instal·lacions per celebrar el Dia Internacional dels Arxius, que, en concret, commemora la creació del Consell Internacional d'Arxius per part de la UNESCO, el 1948.

L'activitat és d'assistència lliure i s'iniciarà a la sala d'actes de l'Arxiu del Regne de Mallorca divendres que ve dia 7 de juny a les 12.00 hores. Els interessats a participar poden inscriure's enviant un missatge electrònic a arm@arxregne.caib.es o trucant al 971 17 73 40-41. Les places són limitades.

Des d'aquest departament del Govern, han assenyalat que aquesta jornada ha de constituir "un moment per a la reflexió sobre el paper dels arxius al món actual". Així, expliquen que tradicionalment els arxius han complert amb les funcions, suficientment importants, de recollir, conservar i servir la documentació que custodien, sobretot en el cas dels arxius públics.

Malgrat això, l'Executiu autonòmic indica que, ara, els canvis socials i l'aplicació de les noves tecnologies "són nous reptes que han d'atendre els professionals arxivers".

NOUS INGRESSOS

Des del Govern han ressaltat a més els nous ingressos de fons. Entre aquests, han destacat la col·lecció documental del músic Baltasar Samper, format per 53 unitats, que va ingressar al juny de 2018 o els 1.113 exemplars de cartells cinematogràfics, 39 rotllos de PVC i dues caixes amb fotografies de la Fundació Teatre Principal d'Inca, que va ingressar al març de 2018.

Entre les activitats de l'Arxiu del Regne de Mallorca, cal destacar 'El document del mes', impulsat des de febrer de 2018. Amb aquesta, una vegada al mes, la Conselleria pretén donar a conèixer els principals documents conservats en l'Arxiu.

D'altra banda, l'Arxiu ha adequat un espai per programar exposicions en el marc de recuperar espais culturals com preveu també el Pla de Cultura de Balears. Des de 2015, s'han pogut visitar set exposicions.