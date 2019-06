L'associació Asperger Balears protagonitzarà l'espai 'Tots donam una mà' d'IB3 al juliol

Publicado 26/6/2019 13:31:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Juny (EUROPA PRESS) -

L'associació Asperger Balears protagonitzarà l'espai 'Tots donam una mà' de l'ens públic IB3 durant el proper mes de juliol, segons ha informat aquest dimecres la cadena.

La presidenta de l'associació, Elisabet Ruiz, i la cap d'Esports d'IB3 Televisió, en nom de l'ens, Maria Mayans, han signat el conveni de col·laboració entre ambdós organismes.

L'associació té com a objectiu promoure el bé comú de les persones amb síndrome d'Asperger o Trastorns de l'Espectre Autista (TEA) i ajudar les famílies i a l'entorn dels malalts per millorar la qualitat la vida i la inserció de les persones que sofreixen la síndrome. Durant els seus deu anys de vida, l'associació ha treballat en la formació entre els professionals de la medicina per facilitar el correcte diagnòstic d'aquesta dolència.

Amb aquesta iniciativa, IB3 ofereix els seus mitjans per fer seguiment de les activitats i la divulgació de les accions i valors de les entitats participants.