L'Associació de Pares de Família Separats demana aconseguir acords per evitar conflictes als fills en divorcis

PALMA DE MALLORCA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

L'Associació de Pares de Família Separats de Balears (Apfsib) ha demanat aquest dilluns a pares i mares "que posin el millor de si per evitar els conflictes i arribar a acords convenients per a tots els membres de la família, especialment els fills menors" durant els processos de divorci.

Així s'ha expressat l'entitat en un comunicat remès als mitjans amb motiu del Dia del Pare, que se celebra aquest dimarts, en el qual han volgut ressaltar que "la figura del pare és imprescindible en el desenvolupament físic, emocional, formatiu, psicològic i social dels menors". A més, han subratllat que "els fills no són una propietat privada exclusiva dels progenitors".

Per això, l'Apfsib ha instat els equips psicosocials a implicar-se "realitzant informes detallats i veraços reflectint la veritable situació familiar i detectant anomalies de comportament dels pares" per evitar manipulació als fills en un procés de divorci; també han demanat als jutges que "se centrin a emetre sentències justes que garanteixin la protecció real dels menors"; i als advocats que "facin un esforç addicional per comprendre i aconsellar adequadament en pro del benefici de tots els integrants de la família".

En aquesta línia, l'associació ha reivindicat la mediació com a mitjà per aconseguir acords i garantir el seu compliment.