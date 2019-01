L'atur baixa un 5,5% a Balears al desembre, fins a les 59.878 persones

Publicado 3/1/2019 10:17:05 CET

Respecte a novembre d'aquest any, augmenta en sis persones

PALMA DE MALLORCA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La xifra d'aturats a Balears es va situar en 59.878 persones al desembre, una baixada del 5,51 per cent respecte al mateix mes de l'any anterior, segons les dades publicades aquest dijous pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

En concret, el desembre de 2018 hi havia 3.491 aturats menys que fa un any. Respecte a novembre, l'atur ha augmentat en sis persones, un augment del 0,01 per cent.