L'Audiència Provincial permet a Sbert i a Cursach personar-se en la peça de revelació de secrets

Publicado 11/3/2019 17:58:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Provincial de Balears ha admès la personació de l'empresari Bartolomé Cursach i el seu directiu Bartolomé Sbert a la peça de revelació de secrets derivada del 'cas Cursach'.

Segons han confirmat a Europa Press fonts properes al cas, l'Audiència considera que en ser els dos empresaris l'objecte de la investigació és pertinent la seva personació com a acusació particular. Després d'això, haurà de pronunciar-se el jutjat instructor de la causa, Miguel Florit.

Cal recordar que Sbert i Cursach ja van estar personats en aquest mateix procediment però Florit va revocar aquesta consideració abans de declarar la causa secreta. Des d'ençà, tant Cursach com Sbert han recorregut per tornar a personar-se. Fins al moment, Florit els hi ho ha impedit en considerar que la perjudicada en aquesta investigació és l'administració de justícia.

D'altra banda, Florit, ha denegat recentment la personació de l''Agencia EFE' en aquesta mateixa causa perquè considera que no és investigada ni responsable civil ni perjudicada pel delicte.

El titular del jutjat d'instrucció número 12 diu que "l'única intervenció" que ha tingut l''Agència EFE' en el transcurs de la investigació va ser que l'octubre de 2018 "va lliurar voluntàriament" a la Policia després d'haver consultat amb el seu assessor jurídic, una còpia d'una notícia publicada o difosa per aquesta agència. "No s'ha produït cap confiscació", assegura a l'escrit.

Florit ja va denegar al gener la personació a la causa de revelació de secrets a Europa Press i a 'Diari de Mallorca', així com als periodistes als quals es van confiscar telèfons mòbils i ordinadors per aquesta investigació, que se centra en la presumpta revelació de secrets mitjançant filtracions a mitjans.