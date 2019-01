L'Auditorium de Palma acull aquest dijous un concert de la Simfònica amb els violinistes Francisco Fullana i Midori

Publicado 28/1/2019 13:30:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'Auditorium de Palma acull aquest dijous, 31 de gener, a les 20.00 hores el setè concert de temporada de la Simfònica amb els violinistes Francisco Fullana i Midori.

En un comunicat emès per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, s'ha informat que el primer que s'emmarca dins del cicle Bach i els dos artistes aniran sota la direcció de Pablo Mielgo.

El concert s'estructura en tres parts amb obres del compositor Johann Sebastian Bach: el Concert per a violí BWV 1041, la menor de J.S. Bach (interpretat per Francisco Fullana); Concert per a violí BWV 1052r, re menor, de J.S. Bach (interpretat per Midori); Simfonia núm. 3 "Renana" Op. 97, mi bemoll major de R. Schumann; el Concert per a violí BWV 1042, mi major de J.S. Bach (interpretat per Midori) i el Concert per a dos violins BWV 1043,re menor, de J.S. Bach (interpretat per ambdós solistes).

ARTISTES

Francisco Fullana és un artista balear resident de l'Orquestra Simfònica de les Illes i té "una creixent" carrera internacional, realitzant concerts i recitals, així com una gamma de col·laboracions com a músic de càmera.

Ha estat elogiat per Gustavo Dudamel, The Boston Globe i BBC music Magazine i en 2018 va ser el primer violinista de l'Estat espanyol a ser guardonat amb l'Avery Fisher Grant.

La violinista Midori, per la seva banda, va néixer al Japó i va començar a estudiar violí amb la seva mare, Setsu Goto. Zubin Mehta la va sentir tocar el 1982 i la va convidar a debutar amb la Filharmònica de Nova York en el seu Concert d'Any Nou.

Midori ha tocat amb orquestres com la London Symphony, Staatskapelle Dresden, Mahler Chamber Orchestra, New York Philharmonic, Chicago Symphony, entre unes altres.