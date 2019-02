L'autobús del Banc de Sang recorre aquesta setmana Són Castelló i Can Valero

Publicado 19/2/2019 18:44:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

L'autobús de la Fundació Banc de Sang i Teixits de Balears recorre aquesta setmana --dimarts, dimecres i dijous-- diferents punts dels polígons de Son Castelló i Ca Valero, centres empresarials que engloben a més de 1.400 empreses i 20.000 treballadors.

A la presentació de la campanya, impulsada per la Fundació Asima, s'ha explicat que l'objectiu és animar al col·lectiu empresarial a donar de manera voluntària sang per cobrir les necessitats d'hemoteràpia de Balears.

Els dies 19 i 20 de febrer, de 10.00 hores a 19.00 hores, l'autobús estarà a Son Castelló, davant de la Torre Asima i al carrer 16 de juliol (antic Parc de Bombers) respectivament.

El 21 de febrer, amb el mateix horari, atendrà els donants, tant els habituals com els nous, al carrer Poima (davant de Banca March), una de les artèries principals de Can Valero.

La presentació ha comptat amb la participació del president de la Fundació Asima, Francisco Martorell, i la secretària general de la Conselleria de Salut, Guadalupe Pulido, entre altres autoritats.

Martorell ha assenyalat que fa vint anys que col·laboren amb el Banc de Sang. "Sempre apostem per aquest tipus d'iniciatives, implicant a les empreses associades, en aquest cas per traslladar la importància que té donar sang", ha dit.

"En aquests tres dies de campanya", assegura Martorell, "ens agradaria que hi hagi un gran nombre de donacions per augmentar la falta de reserves que hi ha a Balears".