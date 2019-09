L'editorial d''On és l'Estel·la?' no acceptarà les peticions de Jupol i s'obre la via per a la querella

Publicado 25/9/2019 13:14:50 CET

Aquest dimecres estava prevista la celebració d'un acte de conciliació que ha estat suspès

PALMA DE MALLORCA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Comanegra, l'editorial del còmic satíric 'On és l'Estel·la?', ha anunciat aquest dimecres que no acceptarà les peticions del sindicat de la Policia Nacional Justícia Policial (Jupol) de retirar la publicació del mercat i eliminar els exemplars, per la qual cosa es deixa oberta la via al fet que s'interposi una querella.

En roda de premsa, el director de l'editorial, Joan Sala, ha detallat que aquest dimecres s'ha suspès l'acte de conciliació que estava previst i ha dit que encara que els tornin a citar no acceptaran les pretensions del sindicat que vol que se'ls demani perdó, que es retiri el llibre i s'eliminin els exemplars, que es comprometin a no publicar material d'aquestes característiques i que s'aboni la quantitat simbòlica d'un euro.

Al costat del president de l'Obra Cultural Balear (OCB), Josep de Luis, Sala ha manifestat que darrere de la intenció del sindicat està "la voluntat que la gent tingui por i s'instauri la censura prèvia".

Jupol va anunciar al juny que prendria accions legals contra el Govern i contra aquesta publicació perquè considera que "menysprea i denigra" l'honor de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

Cal recordar que 'On és l'Estel·la?' va rebre una subvenció de 1.000 euros per part de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) en 2018 per fer possible la seva primera edició.

Sobre la suspensió de l'acte de conciliació d'aquest dimecres, tant Sala com De Luis han explicat que no els han notificat els motius però han explicat que, probablement, hagi estat a causa de qüestions organitzatives.

Respecte a la nova convocatòria per dirigir l'Institut d'Indústries Culturals (ICIB) que passa al català de requisit a mèrit, De Luis ha assenyalat que és "inacceptable" i que demanaran que retiri la convocatòria.

De Luis també ha dit que encara que en l'anterior legislatura es va detenir "la maquinària lingüicida de Bauzá" es va quedar en això, "una frenada", i ha lamentat que "no s'ha avançat res".