Les Comunitats Autònomes finançaran fins a 5.000 euros les cadires de rodes per a dependents

Les Comunitats Autònomes finançaran fins a 5.000 euros les cadires de rodes electròniques per a dependents i pacients amb limitacions de funcionalitat greus, que els impedeixin utilitzar una cadira de rodes convencional.

Així ho disposa l'ordre ministerial impulsat pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i que ha estat publicat aquest divendres en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), però que no entrarà en vigor fins a l'1 de juliol per donar temps a les comunitats autònomes a adaptar-se a la nova norma.

Tal com va anunciar aquest dijous la ministra, María Luisa Carcedo, a partir de tal data el catàleg de productes ortoprotètics serà idèntic en tota Espanya, quan es reculli en la Cartera de Serveis Comuns del Sistema Nacional de Salut (SNS), i s'abonarà un import tan aviat com es pugui al cost real del producte.

D'aquesta forma, les persones amb patologies o discapacitats que els impedeixin la marxa funcional de forma permanent seran reemborsades amb fins a 3.000 euros en funció de la cadira de rodes manual que precisin. En el cas que no puguin fer ús d'una manual per limitacions greus, tindran accés a una cadira de rodes elèctrica el reemborsament de les quals per part de l'Administració sanitària autonòmica oscil·la entre els 3.500 euros i els 4.950.

L'ordre, en qualsevol cas, contempla la possibilitat que el pacient no hagi d'avançar l'import dels productes quan posseeixi escassos recursos econòmics o necessiti productes d'elevat import, segons va detallar aquest dijous la ministra. En total, s'han inclòs 48 nous productes finançats (diversos tipus de cadires, fèrules o coixins), i s'han actualitzat les condicions i prestacions de la resta de productes inclosos, que no es revisaven des de 1998.

S'inclouen, per exemple, els coixins per prevenir les úlceres per pressió, que poden arribar fins als 677 euros. En el cas de les crosses, prèvia aportació per part de l'usuari de 12 euros, es finançaran amb fins els 45 euros; i pels caminadors les subvencions van des dels 75 euros fins als 1.400, depenent de si és regulable, té rodes giratòries o compta amb seient abatible i frens.

Uns dels altres articles recollits en aquesta nova ordre, en l'elaboració de la qual hi ha participat el Comitè Español de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi), inclouen les tobilleres per a cremats (finançades amb fins a 300 euros), els calçats ortopèdics en cas de grans malformacions (728 euros en el cas de requerir de motlle del peu), o articulacions de maluc, genoll, turmell i centenars d'ortesis.

En relació a la regulació de la prestació, s'estableixen més garanties de qualitat i eficiència en establir-se requisits per als productes, per a la prescripció, per a la dispensació i per als establiments. A més, es regula un procediment d'inclusió i actualització dels productes en l'oferta, que serà telemàtic, i s'identificaran els productes finançables mitjançant un codi i un precinte identificatiu per a cada producte. Així mateix, s'estableix una vida mitjana per a cada tipus de producte, amb la finalitat de donar més garanties a l'usuari de la qualitat d'aquest.