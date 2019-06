Les empreses del sector de Comunicacions es demoren 9,7 dies en el pagament a Balears, segons Informa D&B

Publicado 28/6/2019 17:06:45 CET

Días de retraso por pago por autonomías INFORMA D&B

PALMA DE MALLORCA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El retard mitjà en els pagaments de les empreses del sector de Comunicacions a Balears va ser de 9,7 dies durant el primer trimestre de l'any, segons l'Estudi sobre Comportament de pagaments en el sector Comunicacions publicat per Informa D&B.

El comportament de la resta de sectors en la comunitat és pitjor, amb una demora de 13,1 dies, 3,4 més que en el cas de Comunicacions.

El retard mitjà en els pagaments de les empreses del sector de les Comunicacions pot variar en funció de la seva localització. La dilació per al sector a Castella i Lleó és de 7,30 dies, la més curta, mentre que a Múrcia s'estira fins a 18,56 dies el temps d'espera. Una diferència de 11,27 dies entre una i una altra.

Encara que cal assenyalar que aquest tipus d'empreses paga amb menor retard que la resta a la majoria de les autonomies, amb les excepcions de Múrcia, Castella-la Manxa, La Rioja, Cantàbria i Astúries.

Per comunitats, el comportament de pagaments apareix molt marcat per la divisió entre el nord i el sud d'Espanya. Murcia té el major retard de pagaments en el sector Comunicació acostant-se als 20 dies (18,6). Castella-la Manxa és la següent amb 17,4. Per darrere està Extremadura, amb 16,8, i Madrid amb 15,2.

Per sota dels deu dies de demora es troben Castella León amb la mitjana més baixa (7,3), seguida del País Basc (8,3) i Navarra (9,3).

Durant el primer trimestre de l'any la proporció d'empreses del sector de Comunicacions que paguen en termini s'eleva al 51 per cent. Això suposa un millor comportament que el de la resta de sectors, la mitjana dels quals de pagaments puntuals es queda en el 47 per cent.

Els pagaments amb fins a 30 dies de retard aconsegueixen el 41 per cent, gairebé el 3 per cent es realitza entre 30 i 60 dies i una mica més del 5 per cent té una dilació superior.

Així mateix, les empreses del sector de Comunicacions representen gairebé el 2 per cent del total, amb 63.052, de les quals gairebé el 17 per cent fan tasques d'edició, un 18 per cent es dediquen a activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, enregistrament de so i edició musical, prop del 3 per cent a programació i emissió de ràdio i televisions, un 10 per cent a telecomunicacions, més del 47 per cent realitzen programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica i un 5 per cent proporcionen serveis d'informació.

Els països on pitjor paguen aquestes empreses són Portugal i Regne Unit, amb demores de 34,41 i 18,33 dies, en tots dos casos per sobre de la mitjana del seu mercat.