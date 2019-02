Les festes de Sant Sebastià obtenen una puntuació de 2,5 sobre 4, segons una enquesta de Cort

Publicado 11/2/2019 11:56:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Febr. (EUROPA PRESS -

Les festes de Sant Sebastià han obtingut una puntuació de 2,53 sobre 4, segons una enquesta de Cort, realitzada entre el 24 de gener i l'1 de febrer a través de la seva web, i a la qual han respost un total de 607 persones.

Segons ha informat Cort en un comunicat, aquestes xifres suposen un 44 per cent més de participació que l'any passat. Des de l'àrea de Participació Ciutadana valoren positivament les xifres, a les quals qualifiquen com "un aprovat alt".

En concret, el 40 per cent dels enquestats afirma haver notat "una millor programació musical" aquest any respecte a l'any passat.

D'altra banda, un 75 per cent dels enquestats afirmen haver assistit a altres activitats fora del programa oficial. D'aquestes, un 44,77 per cent afirma haver assistit a festes de les confraries, un 39 per cent a festes en bars o comerços i un 20,93 per cent a l'encès de fogueres.

Així, un 35 per cent dels enquestats manifesta no haver acudit "a cap plaça en concret" mentre que les places on les persones enquestades han acudit majoritàriament són la plaça d'Espanya, seguida de la plaça Juan Carles I i la plaça de la Reina.

D'altra banda, la majoria dels enquestats, un 53 per cent, manifesten arribar a les places entre les 20.30 i les 21.00 hores.

Segons Cort, de l'enquesta s'extreu que a l'hora d'assistir a una activitat els factors més determinants són el "vessant cultural i gratuït", seguit de la "tradició i la ubicació".

La regidora de Participació Ciutadana, Eva Frade, ha explicat que aquests quatre anys han anat "fent passes per consolidar un model de festes que ha afavorit més activitats de tipus cultural i tradicional, una major descentralització i propostes més modernes, amb l'objectiu que Sant Sebastià sigui una més sentida, més popular i també de més qualitat".