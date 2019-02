Publicado 25/2/2019 13:17:15 CET

Balears serà la segona comunitat autònoma, després d'Andalusia, que regula la prescripció infermera

PALMA DE MALLORCA, 25 Febr. (EUROPA PRESS) -

Les infermeres de Balears començaran a prescriure medicaments i productes sanitaris en el mes d'abril d'aquest any. Per això, els professionals d'infermeria ja poden demanar el certificat digital per accedir a l'aplicació de recepta electrònica.

Segons ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat, podran receptar productes sanitaris d'ús humà, tals com a apòsits, absorbents, material de cures, borses d'ostomia i sondes urinàries o d'alimentació, entre d'altres. També podran prescriure medicaments no subjectes a recepta mèdica i medicaments que sí que ho estiguin, prèvia validació de protocols per part del Ministeri de Sanitat, que actualment treballa en la seva elaboració.

La mesura s'implantarà en dues fases i "millorarà la qualitat en l'atenció, ja que estalviarà visites innecessàries a altres professionals", segons ha apuntat la consellera de Salut, Patricia Gómez.

Així, en el mes d'abril ja podran prescriure les infermeres d'Atenció Primària i de consultes i gabinets hospitalaris i, en una segona fase, al juny, accediran la resta d'infermeres.

Per rebre l'acreditació que permet prescriure, les infermeres hauran de demostrar que estan col·legiades i que tenen una experiència laboral mínima d'un any.

Balears serà la segona comunitat autònoma, després d'Andalusia, que regula la prescripció infermera.

En defecte d'això, hauran de superar un curs de formació. En aquest sentit, la Direcció general d'Acreditació, Docència i Investigació en Salut i la Universitat de les Illes Balears treballen conjuntament amb la finalitat de que aquesta formació sigui impartida en la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, de manera que les infermeres puguin rebre-la després de graduar-se i així, en inscriure's en les llistes de treball del Servei de Salut, ho facin ja amb l'acreditació.

Gómez ha remarcat que la mesura satisfà la reivindicació històrica de les infermeres de poder prescriure dins de l'àmbit de les seves competències i ha recordat que aquest col·lectiu té una formació en farmacologia equiparable a la d'altres professionals sanitaris, com a odontòlegs i podòlegs, sí reconeguts com prescriptores en la Llei 29/ 2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.

La consellera ha explicat que la prescripció infermera ha estat possible després de l'aprovació del Reial decret 1302/2018, de 22 d'octubre, de modificació de l'anterior Reial decret de 2015 que regulava la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per part dels infermers.

No obstant això, Gómez ha afegit que si bé aquesta reforma ha permès resoldre problemes d'inseguretat jurídica i organització assistencial, la solució més adequada hauria estat modificar la llei del medicament incorporant a les infermeres com prescriptoras.