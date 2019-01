Les obres del Servei d'Urgències de l'Hospital de Manacor estaran acabades al març

Publicado 7/1/2019 14:46:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha visitat aquest dilluns les obres del Servei d'Urgències de l'Hospital de Manacor, que formen part de la fase inicial del Pla Director de reforma i ampliació del centre, i ha anunciat que aquestes estaran acabades en el proper mes de març.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, les obres, que es van iniciar al febrer de l'any passat, s'estan executant "a molt bon ritme", ja que es van complint els terminis previstos.

El projecte suposa l'ampliació del Servei d'Urgències, que estarà format per dues plantes de 500 m2 de superfície cadascuna. A la planta principal hi haurà una nova àrea d'observació, amb setze boxes i una àrea diferenciada per a l'atenció pediàtrica, que tindrà dos boxes d'observació i sis llocs per a diferents tractaments.

També s'està construint una planta subterrània que reunirà diverses dependències no assistencials, com una sala de reunions, despatxos i el taller d'electromedicina.

El pressupost per a aquesta primera fase del Pla Director és de 2.272.685,31 euros i el Pla Director preveu un termini d'execució de les obres de quatre a sis anys. Amb la reforma i l'ampliació projectades, la superfície del centre s'incrementarà en 23.330 m2, ja que es passarà dels 27.165 m2 actuals a 50.495 m2.

Les següents fases contemplen, juntament amb altres actuacions, la construcció d'una nova UCI (Unitat de Cures Intensives), l'ampliació del bloc quirúrgic així com la realització d'un nou edifici que acollirà tots els serveis ambulatoris com són consultes externes, gabinets, Hospital de Dia i Hemodiàlisi.

D'altra banda, i al mateix temps en què es construeix l'ampliació del servei d'Urgències, les obres del servei de Radiologia, que suposen la instal·lació de ressonància magnètica i que, segons les previsions, finalitzaran el mes de febrer, de manera que podrà posar-se en servei al març.