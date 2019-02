Les rendes mínimes d'inserció aconsegueixen una cobertura del 4,9% de la població sota el llindar de pobresa a Balears

Publicado 7/2/2019 13:45:54 CET

"Una quantia ínfima que, de cap manera, permet als seus perceptors garantir la supervivència"

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Les rendes mínimes d'inserció (RMI) aconsegueixen una cobertura del 4,9 per cent de la població sota el llindar de pobresa a Balears, segons alerta l'Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials, que analitza les dades relatives a 2017 de l'últim informe sobre la RMI del Ministeri de Sanitat i Benestar Social.

El 8% de les persones en risc de pobresa i exclusió social a Espanya, que s'eleven a 9,13 milions, perceben rendes mínimes de reinserció (RMI), és a dir, un total de 728.142 són beneficiàries.

Es denominen RMI als diferents programes que tenen les comunitats autònomes i Ceuta i Melilla dirigits a les persones i famílies que manquen de recursos econòmics suficients per a cobrir les seves necessitats bàsiques, acompanyat a més d'un procés d'intervenció social.

En alguns casos aquests programes es vinculen a més amb processos d'inserció laboral. Segons aquesta organització de directors i gerents, aquest percentatge de cobertura dels programes en els dos últims anys s'està reduint.

En 2015 va aconseguir el seu nivell amb un 8,7%. No obstant això, aquest percentatge "encobreix diferències extremes" entre comunitats autònomes: País Basc cobreix a les tres quartes parts de la seva població en risc (76,3%) i Navarra a dos terços (66,6%).

A molta distància, hi ha cinc administracions amb percentatges superiors al 10% (Aragó, Cantàbria, Astúries, Comunitat de Madrid i Castella i Lleó).

Per contra, les rendes mínimes d'inserció en set comunitats ni tan sols aconsegueixen una cobertura del 5% de la seva població sota el llindar de la pobresa, com Castella-la Manxa (2,1%), Murcia (3,6%), Comunitat Valenciana (4,3%), Andalusia (4,5%), Canàries (4,6%), Extremadura (4,7%), Balears (4,9%), Galícia (6,8%), Catalunya (6,9%) i La Rioja (7%).

La quantia mitjana per perceptor de les RMI en el conjunt d'Espanya suposa el 13,2% de la renda mitjana per llar al nostre país, és a dir, 4.220 euros, que en els últims anys pràcticament no ha variat. Extremadura destaca amb un 31,5% (7.668 euros), és a dir, les quanties que reben, com a mitjana, els perceptors de les RMI en aquesta comunitat, suposen gairebé una tercera part de la seva renda mitjana per llar.

Amb més de 10 punts de diferència li segueix Catalunya, la quantia mitjana de la qual suposen gairebé una cinquena part de la seva mitjana de renda per llar (6.977 euros). omés altres cinc comunitats més superen el 15%.

Per contra, altres cinc tenen percentatges inferiors al 10%, destacant Balears amb un 4,9% (1.763 euros), "una quantia ínfima que, de cap manera, permet als seus perceptors garantir la supervivència", asseveren els directors de Serveis Socials.