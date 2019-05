Les reserves dels britànics cap a Balears per a aquest estiu cauen un 5%, segons Turespaña

Publicado 5/5/2019 14:44:32 CET

Des d'Alemanya es manté l'arribada de turistes i despesa, encara que baixen les estades

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 5 Maig (EUROPA PRESS) -

La reserva de paquets del mercat britànic cap a Balears per a la temporada d'estiu (abril-octubre) cau un 5%, mentre que en el conjunt espanyol la xifra és del 3%, caient fins als 2,16 milions enfront dels 2,24 milions de l'any anterior, segons es desprèn de l'Informe de Prospectiva Trimestral dedicat al Regne Unit elaborat per Turespaña.

A les Illes Canàries, les dades de l'informe anticipen un descens de el 1% pel que fa a l'estiu passat.

Encara que en la temporada d'hivern (d'octubre a març) es va registrar un augment en el conjunt espanyol de l'11,3% del nombre de seients des del Regne Unit la capacitat aèria per a la temporada d'estiu presenta un increment moderat (+0,8%) amb gairebé 150.000 noves places, per la qual cosa en el còmput total anual per 2019 la previsió seria d'una reducció de la capacitat aèria d'1,1 milions de seients.

Pel que es refereix el nombre de turistes, les previsions assenyalen un lleu augment de les arribades de britànics a Espanya (+0,2) i que les estades hoteleres creixin en el període de març a juny un 0,9%. Pel que fa a la despesa, l'informe apunta al fet que la despesa realitzada pels visitants britànics a Espanya creixi un 4,3%.

Una part important d'aquest descens de reserves pot explicar-se, assenyala l'informe, per la recuperació de països competidors com Turquia (+31%) i Egipte (+28%), així com per la reobertura de Tunísia, si bé les quotes de mercat de tots ells són molt inferiors a la d'Espanya.

En aquest cas, també destaquen la baixada generalitzada dels països de la Unió Europea com a conseqüència de la incertesa del 'Brexit', particularment Portugal (-7%), Itàlia (-5%) o França (-2%) o la reculada del 2% enfront de l'estiu passat en reserves de creuers. Cal tenir en compte que els viatges de vacances d'estiu es reserven amb molta antelació, encara que el nou calendari amb una nova pròrroga fins a octubre.

I és que les reserves cap a Espanya representen el 36,7% del total de les realitzades pels britànics per a aquest estiu, un mercat tradicionalment fidel a la destinació --més d'un 82% dels britànics que visita Espanya ja hi han estat anteriorment i més d'un 40% hi han estat 7 o més vegades--.

La caiguda de reserves de britànics cap a Espanya contrasta amb el creixement del 2% de les reserves realitzades des del Regne Unit per a l'estiu en l'àmbit general però no és aïllada.

DEPRECIACIÓ DE LA LLIURA.

L'informe de Turespaña determina que encara que l'impacte del 'Brexit' encara ha de manifestar-se plenament en l'economia real però ja s'han registrat alguns signes de deterioració econòmica, sent el més clar el de la depreciació de la lliura/euro.

Segons les últimes dades publicades per l'Oficina Nacional d'Estadística de Gran Bretanya, els residents en el Regne Unit van realitzar un total de 71,9 milions de visites a l'estranger l'any 2018, la qual cosa va suposar un descens de l'1,2% pel que fa al total del 2017.

"L'evolució de la despesa ve molt condicionada per l'evolució de la lliura pel que fa a l'euro que, com s'ha dit anteriorment, presenta uns valors mitjans baixos i fins i tot arribant a mínims històrics en l'últim any", assenyala Turespaña.

Des de les agències de viatges assenyalen a Europa Press que la devaluació de la lliura afecta a totes les destinacions per igual pel què no hauria ser un inconvenient, encara que "sí que pot afectar si Espanya els resulta als britànics més cara".

La depreciació de la lliura i la disminució del poder adquisitiu dels britànics encariria el cost de les seves vacances a Espanya, la qual cosa podria inclinar la balança cap a altres destinacions competidores de l'arc mediterrani. En canvi, i per aquest mateix motiu, els viatges d'espanyols al Regne Unit poden ser una oportunitat per a les agències de viatge espanyoles en la seva activitat emissora.

ALEMANYA CREIX EN ARRIBADES I DESPESA.

No obstant això, Turespaña detecta una compensació del mercat alemany per a l'estiu que incrementa el nombre d'arribades a Espanya entre març i juny (+6,7%) i la despesa estimada(+5,8%), encara que descendeix el nombre de les seves estades (-8,1%) pel que fa a l'estiu passat.

Turespaña confia en un manteniment de la despesa mitjana diària del turista alemany, certa estabilització de l'estada mitjana després dels descensos dels últims anys i una probable correcció a la baixa tant en nombre d'arribades com en despesa total, segons el seu informe de Prospectiva Trimestral dedicat a Alemanya publicat a l'abril.

Les estades hoteleres del turista alemany són l'únic paràmetre que descendeix tots els mesos registrant un descens global del 8,1% en els mesos entre març i juny. La caiguda més forta es produeix a l'abril (-13,1%) encara que els descensos es produeixen en tots els mesos del període estimat.

Segons dades de Turespaña un 24% dels turistes alemanys pretén viatjar més el 2019 i el 29% preveu realitzar una major despesa. El 73% de la demanda turística alemanya tria una destinació estrangera per a les seves vacances i per països, Espanya continua com a líder, amb una quota del 13,7%, seguit d'Itàlia (8,1%), Turquia (5,1%) o Àustria (4,9%).

Al marge d'aquests dos mercats, Espanya rebrà gairebé 30,5 milions de turistes internacionals en el període acumulat de març a juny, la qual cosa suposa un increment del 5,7% pel que fa al mateix període de 2018, amb una despesa que s'incrementarà un 5,6% superant els 31.000 milions d'euros.