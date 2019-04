Les reserves hídriques de Balears baixen fins el 64%

Publicado 10/4/2019 11:37:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'estat de les reserves hídriques de Balears ha descendit tres punts al març en relació al mes anterior i s'ha situat en el 64 per cent de mitjana.

Segons ha informat la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, només Menorca experimenta un increment, en passar del 63 al 68 per cent, ja que Mallorca (64%) i Eivissa (59%) perden quatre punts cadascuna, i Formentera registra una caiguda de l'11% i se situa en el 44%.

Aquest resultat provoca que l'unitat de demanda (UD) de Formentera entri en situació de prealerta. No obstant això, a l'efecte de l'índex de sequera, la situació segueix sent de normalitat ja que les UD no canvien de situació fins que no registren tres mesos consecutius amb valors inferiors als dels nivells de normalitat. Així, si la situació no millora, Formentera podria entrar en situació de prealerta al maig, igual que la UD Tramuntana Nord de Mallorca.

Les precipitacions de tardor i principis d'hivern i les poques extraccions de l'hivern han permès que les altres vuit UD de les Balears es mantinguin en situació de normalitat.

La Conselleria ha explicat que la situació general és lleugerament pitjor que la de fa un any, quan les reserves hídriques es trobaven al 67 per cent de mitjana. En aquest sentit, assenyalen que, segons dades de l'Aemet, març de 2019 ha estat molt sec en tot l'arxipèlag. No obstant això, els percentatges interanuals segueixen sent de superàvit a Menorca (136%) i Mallorca (102%), però de dèficit a les Pitiüses (93%).

Finalment, el Govern ha advertit que la falta de precipitacions fa suposar que "en el mes d'abril la situació no millorarà".