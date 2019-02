Les societats mercantils creades descendeixen a Balears un 5,8% i les dissoltes creixen un 13,7% en 2018

Publicado 8/2/2019 10:23:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Balears va comptabilitzar durant l'any passat la creació de 3.293 noves societats mercantils, per a les quals es van subscriure 239,4 milions d'euros, enfront de les 1.040 societats que es van dissoldre, una xifra que suposa un augment del 13,7 per cent.

Segons les dades difoses aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el nombre de societats creades va descendir un 5,8 per cent respecte a 2017, enfront de la mitjana nacional, que va augmentar un 0,8 per cent.

Del total de societats creades (3.293), vuit van ser anònimes, amb un capital subscrit de 28,9 milions d'euros i 3.285 limitades, amb un capital subscrit de 210,5 milions d'euros.

Segons les dades de l'INE, un total de 1.002 societats mercantils van ampliar capital en 2018, amb un capital de 1.070 milions. De les quals 47 van ser anònimes i la resta limitades, mentre que 1.040 societats es van dissoldre.

A nivell nacional, el nombre de noves societats mercantils va créixer un 0,8% en 2018 respecte a l'any anterior, fins a sumar 95.153 empreses, segons les dades difoses aquest divendres.

D'aquesta forma, va reprendre la senda del creixement en 2018 després d'anotar-se un descens anual del 6,6% en 2017 que va posar fi a una ratxa de set anys consecutius d'increments després dels avanços reeixits en 2016 (+6,8%), 2015 (+0,5%), 2014 (+0,8%), 2013 (+7,2%), 2012 (+2,8%), 2011 (+6%) i 2010 (+2,3%).

Per a la constitució de les 95.153 empreses creades en 2018 es van subscriure més de 5.200 milions d'euros, la qual cosa suposa un descens del 1,2% respecte a 2017, mentre que el capital mitjà subscrit, que es va situar en 54.656 euros, va retrocedir un 2% en taxa anual.

En 2018 es van dissoldre 22.336 societats mercantils, un 3,5% més que l'any anterior. És el tercer creixement anual que es registra en les dissolucions empresarials després de dos anys de reculades. La major part de la desaparició d'aquestes empreses va ser voluntària.