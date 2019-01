L'estació d'Enllaç serà una parada més del tren de Sa Pobla amb trens cada hora en els dos sentits

Publicado 28/1/2019 13:42:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'estació d'Enllaç (Inca) serà una parada més del tren de Palma-Sa Pobla, amb trens cada hora en els dos sentits que començaran a funcionar l'1 de febrer.

Així ho ha anunciat avui el director general de Mobilitat, Jaume Mateu, a l'estació d'Enllaç, en una trobada en la qual s'ha explicat que les parades no seran superiors a un minut i que, per tant, "no suposen cap afecció important al temps del trajecte del tren de Sa Pobla".

La majoria d'usuaris són persones que viuen als voltants de l'estació, unes 60 famílies segons han comentat els usuaris.

El batle d'Inca, Virgili Moreno, també s'ha desplaçat avui l'estació d'Enllaç i ha valorat positivament la solució acordada entre SFM i els usuaris, perquè "es cobreix una demanda dels ciutadans i també perquè no cau en desús l'estació". L'alcaldessa de Llubí, Magadalena Perelló, ha participat també avui en l'acte de presentació de l'acord i ha destacat que "és important que es mantingui l'activitat de l'estació".

En aquest sentit, tant el director general de Mobilitat del Govern com l'alcalde d'Inca i els usuaris han coincidit en la necessitat de plantejar futurs usos dels edificis de l'estació, de manera que sigui un punt d'activitat de la zona.

El director general ha explicat que fins ara l'estació d'Enllaç era un punt d'intercanvi entre els dos trens "i no una estació pròpiament aquesta". Segons ha anunciat, aviat es dotarà l'estació de torns i punts de venda de bitllets per a la comoditat dels usuaris.