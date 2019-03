L'Exèrcit de Terra començarà aquest dimecres el desmuntatge del pont instal·lat a Artà després de les pluges del Llevant

Publicado 19/3/2019 13:50:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'Exèrcit de Terra començarà, aquest dimecres a partir de les 07.00 hores, el desmuntatge del pont que va instal·lar a la carretera Dt.-12 al seu pas per Artà, després de la tragèdia del Llevant del passat octubre de 2018.

Segons ha informat la Comandància General de Balears, una unitat del Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros número 12 desplaçada des de Saragossa, amb el suport de la Secció de Sapadors de la Comandància General de Balears, iniciaran aquest desmuntatge del pont que ha prestat servei durant gairebé quatre mesos. Està previst que els treballs finalitzin a les 20.30 hores d'aquest dimecres.

Cal recordar que el Ministeri de Defensa va autoritzar, a conseqüència dels danys produïts per les inundacions, la sol·licitud de la Delegació del Govern a Balears per a la instal·lació d'un pont, per part d'unitats de l'Exèrcit de Terra, amb l'objectiu de restablir la circulació a la carretera Dt.-12.

El pont, un pont Bailey triple simple, classe militar 70 (MLC 70), es va situar uns 40 metres a baix de l'actual pont (obert a la circulació l'11 de març), amb una altura d'entre tres i quatre metres sobre el llit del riu. Té 15 metres de longitud i és capaç de suportar 69 tones.