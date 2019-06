L'expresident balear i diputat europeu per Cs, José Ramón Bauzá, "orgullós" de pertànyer a l'Exèrcit

Publicado 2/6/2019 17:41:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Juny (EUROPA PRESS) -

L'expresident balear i diputat europeu per Ciudadanos, José Ramón Bauzá, ha dit, en el Dia de les Forces Armades, que se sent "orgullós" de pertànyer a l'Exèrcit Español, al que ha qualificat de ser "una de les institucions més valorades i necessàries" per a la ciutadania.

Així ho ha anunciat el parlamentari europeu en el seu compte oficial de Twitter, en la qual ha remarcat que aquest any es tracta, per a ell, del "primer Dia de les Forces Armades com a farmacèutic reservista de l'Exèrcit espanyol".

cal recordar que Bauzá va anunciar l'1 d'abril de 2019 que s'estava formant a Cadis per ser reservista de l'Exèrcit Español, alguna cosa que va titllar de ser "un dels somnis de la seva vida". Ho va fer dos dies abans que es confirmés oficialment que el de Marratxí formaria part de la llista de Cs al Parlamento Europeu i dos mesos després que publiqués que deixava el PP.

Finalment, Bauzá ha volgut felicitar en aquest dia a "tots els que donen la seva vida per Espanya".