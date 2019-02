L'IbSalut inicia les reformes de la Unitat de Convalescència de l'Hospital General i preveu acabar-les al juliol

Publicado 31/1/2019 11:22:01 CET

Les obres tenen un cost d'1,2 milions d'euros i comptarà amb 17 habitacions i 24 llits d'hospitalització

PALMA DE MALLORCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servei de Salut de les Balears (IbSalut) ha iniciat les obres per a la reforma integral de la Unitat de Convalescència B de l'Hospital General de Palma i calculen que les obres estiguin acabades al juliol.

En un comunicat difós aquest dijous, la conselleria de Salut ha detallat que la reforma té un cost d'1,2 milions d'euros i calcula que les obres estaran acabades en el mes de juliol. A més, ha avançat que les tasques ocuparan una superfície de 977 m2 repartits en disset habitacions, la qual cosa suposarà un total de vint-i-quatre llits d'hospitalització per a pacients crònics.

Així mateix, la cartera dirigida per Patricia Gómez ha informat que també han començat les tasques per canviar el quadre elèctric i la sala central tèrmica amb un cost de 100.612,78 euros.

Per la seva banda, la Conselleria ha apuntat que, durant la reforma, els professionals que treballen a l'àrea s'han distribuït en altres unitats de l'Hospital General, de l'Hospital Verge de la Salut i de Son Espases, d'acord amb les necessitats assistencials i les seves preferències.

PLA DE REHABILITACIÓ I MILLORA DE L'HOSPITAL GENERAL

D'altra banda, l'IbSalut ha recordat que aquestes actuacions s'emmarquen en el Pla de Rehabilitació i Millora de l'Hospital General, valorat en 3 milions d'euros i que inclou un conjunt d'actuacions per millorar les estructures i les instal·lacions de l'edifici i per a la modernització tecnològica dels serveis de l'Hospital.

En aquest sentit, la Conselleria ha remarcat que aquest Pla també preveu reconvertir l'Àrea Quirúrgica i l'antiga zona d'Urgències en un espai per a consultes externes -una reforma que actualment està en fase de licitació-, la instal·lació d'un nou equip de radiologia convencional i la reforma de la sala convencional per adaptar-la a les característiques del nou equip i a les necessitats assistencials que requereix una sala de radiologia actual.

Finalment, l'IbSalut ha recordat que des de 2017 s'han dut a terme reparacions diverses a l'Hospital General amb la finalitat de fer desaparèixer les humitats així com actuacions per millorar l'estructura danyada de les bigues de fusta de l'Hospital, afectada per l'acció dels tèrmits al llarg dels anys.