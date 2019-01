Lidl, després d'eliminar les bosses de plàstic, suprimirà en 2019 tots els articles de plàstic d'un ús

Publicado 10/1/2019 18:51:28 CET

La retirada de les bosses de plàstic es va iniciar ja el passat mes de maig a les botigues que Lidl té en Balears

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Lidl s'ha convertit en la primera cadena de supermercats a Espanya a eliminar totes les bosses de plàstic de les seves línies de caixes dels seus 550 establiments a Espanya per impulsar la seva aposta per la sostenibilitat mediambiental, segons ha informat l'ensenya en un comunicat.

En concret, la signatura ha assenyalat que aquesta decisió ha rebut nombrosos suports en diferents àmbits, especialment per part dels seus clients i aposta com a alternativa a les bosses de plàstic per la reutilització, oferint al consumidor borses de ràfia reutilitzables.

A més, en 2019 Lidl eliminarà de les seves botigues tots els articles de plàstic d'un sol ús i s'ha compromès a garantir que tots els envasos de plàstic de productes de marca pròpia siguin 100% reciclables fins el 2025.

La retirada de les bosses de plàstic es va iniciar ja el passat mes de maig, a les botigues que Lidl té en Balears i, a principis d'estiu, es va ampliar a les de Catalunya i la Comunitat de Madrid. Així, des de fa mig any, més de 200 botigues de la companyia (el 40% de la seva xarxa a Espanya) operen sense vendre bosses de plàstic i ha suposat un estalvi de 30 milions de borses al medi ambient.

Des de l'1 gener, en cap de les 550 botigues de Lidl a Espanya es poden comprar bosses de plàstic per transportar la compra. Amb aquesta mesura, Lidl deixa de distribuir cada any 100 milions de borses, la qual cosa es tradueix en l'eliminació de més de 1.300 tones de plàstic i la no emissió de més de 1.000 tones de CO2 a l'any. Amb aquesta mesura, l'empresa preveu deixar d'ingressar cada any 1,5 milions d'euros.

En el marc de l'estratègia global de Lidl per un ús més eficient del plàstic, s'ha fixat com a objectiu reduir l'ús del plàstic almenys un 20% fins al 2025.