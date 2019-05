L'IMAS constitueix formalment el Comitè per a la igualtat entre homes i dones

Publicado 14/5/2019 17:21:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'IMAS i consellera de Benestar i Drets Socials, Margalida Puigserver, ha presidit aquest dimarts la reunió de constitució del Comitè per a la igualtat entre homes i dones.

Segons ha informat el Consell en un comunicat, també han presidit la reunió els dos vicepresidents de l'IMAS, Javier de Juan i Caterina Mas, i la gerent de l'IMAS, Teresa Vallespir.

En aquest Comitè també participen representants sindicals, així com dues persones de la Comissió d'Igualtat i de l'àrea de Recursos Humans de l'IMAS i un representant de la Direcció Insular d'Igualtat del Consell de Mallorca.

Cal recordar que des de fa un any l'IMAS compta amb una Comissió activa per a la igualtat entre dones i homes que, com a òrgan operatiu del Comitè constituït formalment aquest dimarts, treballa per garantir la implantació del Pla estratègic d'Igualtat entre Dones i Homes que aquesta institució va aprovar el mes de maig.

Així, durant l'acte de constitució s'han presentat diferents iniciatives que ja s'estan duent a terme des de la Comissió activa, així com l'anàlisi que s'ha fet en matèria de recursos humans de l'IMAS des de la perspectiva de gènere.

Durant la reunió, la consellera ha donat l'enhorabona a tots els membres de la Comissió pel treball que han fet durant el seu primer any de funcionament i ha elogiat especialment la radiografia de l'IMAS en perspectiva de gènere que el president de la Comissió ha presentat.

En el mateix sentit s'han expressat també tant el vicepresident Javier de Juan com des de la Direcció Insular d'Igualtat del Consell de Mallorca.

El Comitè per a la igualtat entre dones i homes té com a objectiu la consulta regular i periòdica de totes les iniciatives que es duguin a terme en l'IMAS en matèria d'igualtat.

La Comissió, per la seva banda, està formada per personal tècnic representant de les quatre direccions insulars, a més dels serveis de recursos humans, sistemes informàtics i del servei de premsa de l'IMAS, i és l'òrgan encarregat d'impulsar, dur a terme, avaluar i fer el seguiment les diferents iniciatives que formen el Pla Estratègic d'Igualtat de l'IMAS.